Брянск, 18 сентября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. После обработки 0,49% голосов в избирательном округе №77 в Брянской области уверенную победу одерживает кандидат от «Единой России» Владимир Жутенков, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайте ЦИКа. Он получил почти 69% голосов.

yabloko.ru «Яблоко»

На втором месте неожиданно оказался полный тезка брянского губернатора Александр Богомаз, который выступает за партию «Яблоко». За него проголосовали 14,45% избирателей. На третьем месте коммунист Константин Павлов. Ему пока досталось только 4,68% голосов.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянской области баллотировались 19 кандидатов-одномандатников (в округе №77 — 11 кандидатов, в округе №78 — восемь кандидатов). По данным на 18:00 явка составила 45,6%.