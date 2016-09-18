Вашингтон, 18 сентября, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) осуществил нападение на посетителей торгового центра в американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота). Об этом, как передает ВВС, сообщает близкое к группировке агентство.

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«Мужчина сделал это в ответ на наши призывы нападать на граждан стран, входящих в коалицию крестоносцев», — говорится заявлении агентства.

Ранее телеканал АВС со ссылкой на шефа полиции Сент-Клауда Блэра Андерсона сообщил, что 17 сентября в американском городе Сент-Клауд вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Crossroads.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек. Все они были госпитализированы.

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