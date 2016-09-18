Калининград, 18 сентября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Калининградцы очистили нацистскую символику на братской могиле советским воинам, расположенной на улице Зощенко. Ранее об акте вандализма сообщил портал «Новый Калининград».

Андрей Выползов ИА REGNUM Очищенный памятник в Калининграде

В частности, неизвестные красной краской изобразили буквы SS на обелиске с эпитафиями: «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину» и «Здесь захоронена группа воинов Советской армии, павших смертью храбрых при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года».

Андрей Выползов ИА REGNUM Очищенный памятник в Калининграде

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события, в настоящее время мемориальный комплекс отмыт от надписей.

ИА REGNUM уточняет, что в братской могиле захоронено более 110 воинов. Памятник был установлен в 1957 году, ремонтные работы произведены в 2015 году. Мемориальный комплекс находится в пригороде Калининграда, в зоне особняков.

Подобное преступление было совершено в 2009 году в парке Победы Калининграда. Тогда экстремисты нарисовали свастику на памятнике советским воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга.