Сыктывкар, 18 сентября, 2016, 22:02 — ИА Регнум. В этом году в Коми впервые проходили совмещённые избирательные кампании по выборам федерального, регионального и муниципального уровней. Выборы федерального уровня — выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Выборы регионального уровня — досрочные выборы Главы Республики Коми, дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VI созыва по Западному одномандатному округу № 13, Южному одномандатному округу № 15. На выборах муниципального уровня замещается 1 выборная должность и 1403 депутатских мандата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избиркома Коми, всего в регионе работают 824 члена ТИК с правом совещательного голоса. 807 членов с правом совещательного голоса представляют интересы партий и 2 члена с правом совещательного голоса — интересы кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной думы России.

794 члена с правом совещательного голоса назначены в участковые комиссии, 15 членов с правом совещательного голоса — в территориальные комиссии. Тремя кандидатами на должность главы Республики Коми назначены 15 членов с правом совещательного голоса, из них 1 — в территориальную комиссию, 14 — в участковые комиссии.

Наблюдение за ходом голосования в участковых комиссиях осуществляли 1357 наблюдателей. На выборах депутатов Государственной думы России кандидатами назначены 92 наблюдателя, политическими партиями — 1185.

Также на избирательных участках работают 36 представителей 21 средства массовой информации.

На 104 избирательных участках проводятся экзит-поллы, в подавляющем большинстве — на 73 участках — в столице Республики Коми.

На выборах 18 сентября 2016 года на последнее сегодня отчетное время — 18 часов — явка избирателей в Республике Коми составила 35,88 процента, в голосовании приняли участие 247 560 человек.

Сейчас все избирательные участки закрыты, идет подсчет голосов.