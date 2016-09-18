Калуга, 18 сентября, 2016, 22:02 — ИА Регнум.



PublicDomainPictures Борьба без противника

В Калужской области в 20 часов закрылись избирательные участки. Единый день голосования завершен. За выборами в регионе пристально следили порядка 2500 наблюдателей от различных политических партий и общественных организаций. Серьезных нарушений в ходе голосования официально зарегистрировано не было.

Своими первыми впечатлениями о проведенной избирательной кампании и состоявшихся выборах в калужском регионе поделился с корреспондентом ИА REGNUM сопредседатель исполкома общественного антикоррупционного комитета Калужской области, политолог Виталий Черников.

По его словам, «Эти выборы совсем уже и не выборы. Массовое досрочное голосование, бессовестная полугодовая бесплатная реклама партии власти и её кандидатов при практически полном отсутствии агитации за другие партии. Между тем, в день выборов, в ряде СМИ «проскакивали» сообщения о «каруселях», вбросах и тому подобном. Так, в Москве были даже замечены автобусы с калужскими номерами, перевозившие целые бригады так называемых «голосовальщиков» по открепительным удостоверениям. Вопрос один. Зачем столь яростно известной партии пытаться удержаться у кормила власти? При резком снижении партийного рейтинга его искусственное накачивание только понизит и без того невысокий уровень доверительной легитимности новой Думы. Доверие граждан к институту выборов и вовсе упадёт до нуля. Экономические проблемы в течение 2−3-х лет будут только нарастать. В этих условиях держаться за власть не только неразумно, но и опасно. Между тем, понятно, что по итогам голосования партия «Единая Россия» снова будет на первом месте. Впрочем, это трудно назвать победой, потому что на самом деле на этих выборах единороссам «биться» было не с кем».

«В Калужской области, на мой взгляд, партия власти сражалась с «пустотой». Ни одна из зарегистрированных на выборах политических партий не вела не только активной, но даже и сколько-нибудь заметной избирательной кампании. Планка в 45%+1 голос, которые возможно получит на выборах партия власти, вряд ли будет преодолена. Следовательно, по партийным спискам места в Государственной Думе Калужская область, увы не получит.

На втором месте с высокой степенью вероятности в регионе будет ЛДПР. Партия господина Жириновского и раньше проявляла лояльность по отношению к калужскому губернатору Артамонову, следовательно, «гасить» её на выборах не было никакого смысла. Риторика лидера партии Владимира Вольфовича, как всегда в период выборов, эклектична и в меру критична.

Скрытый конфликт между «справедливороссом» Сергеем Мироновым и губернатором Анатолием Артамоновым, который имеет корни в прошлых областных и муниципальных выборах в Калужской области, скорее всего, приведет партию Справедливая Россия к четвертому месту.

А вот третье место в калужском регионе будет за КПРФ, новое руководство регионального отделения которого выполнило всё, что от него требовалось в части снятия излишней оппозиционности партии. «Яблоко» в Калужской области, увы не преодолеет 5%-ного барьера».

«И последнее. Считаю, что реальная явка в Калужской области составит не более 25%. То, что предварительно показывает областной избирком — более 40%, цифра явно «дутая». У калужан сказывается не только усталость от прошлогодних выборов, но и утрата доверия к институту выборов вообще. За счет досрочного голосования и возможных приписок итоговую явку можно оценить в 30−32%. По одномандатным округам победу одержат кандидаты от «Единой Росиии». Других вариантов просто нет, их единственных раскручивали почти полгода региональные СМИ. Предвыборные теледебаты, прошедшие в последние две недели, вряд ли что-то смогут изменить. Особенно если учесть, что ведущие этих дебатов делали всё, чтобы представить кандидатов от оппозиции в наименее привлекательном виде», — подытожил политолог из Калуги Виталий Черников.