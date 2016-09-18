Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Явку на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва в Ростовской области ростовский политтехнолог Сергей Смирнов назвал достаточно большой, опираясь на данные экзит-поллов. На результаты выборов произошедший вброс бюллетеней на избирательном участке №1958 не повлияют, так как максимум в ящик удалось опустить 20 бланков для голосования. В целом кампания на Дону была самой спокойной и тихой, начиная с 1995 года, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Джордж Беллоуз. Демпси и Фирпо. 1924

Сергей Смирнов считает, что безоговорочную победу в политической борьбе одержит «Единая Россия», набрав 40−50% голосов избирателей. А вот за второе место придется побороться. С минимальным разрывом на этой ступени окажутся КПРФ и ЛДПР с примерным результатом в 15%. А что касается «Справедливой России», то партия преодолеет 5%-ный барьер. У эсеров в эту кампанию появились финансовые ресурсы, но регион был неправильно поделен, поэтому у представители партии предвыборную гонку попросту не вытягивали. Кого-то избиратели вовсе не знают, а кто-то известен скандалами и интригами.

По словам эксперта, партия «Яблоко» не наберет необходимый процент голосов. Это связано с тем, что председатель регионального отделения был политически слаб. Эта партия, как и остальные участники гонки, возможно наберет 3% голосов.

Что касается кандидатов-одномандатников, то в Ростовском округе №149 победит депутат Заксобрания Ростовской области Лариса Тутова («ЕР»), в Нижнедонском округе №150 — депутат ГД РФ шестого созыва Михаил Емельянов («СР»), так как у него была хорошая предвыборная кампания. Что касается Таганрогского округа №151, то здесь развернутся борьба между парламентарием Николаем Коломейцевым (КПРФ) и врачом Юрием Кобзевым («ЕР»). Однозначными лидерами Сергей Смирнов также назвал Михаила Чернышева («ЕР») в Южном округе №152, Александра Шолохова («ЕР») — в Белокалитвинском округе №153.

«Обе фигуры широко известны. Чернышев — бывший мэр Ростова-на-Дону, перешедший впоследствии на должность заместителя губернатора области, а Шолохов имеет 100%-ную узнаваемость своей фамилии. Он и сам местный, да и хорошо показал взаимодействие и налаженную связь с главой российского государства Владимиром Путиным», — отметил политтехнолог.

В Шахтинском округе №154 победа практически в кармане у донского депутата Максима Щаблыкина. Он тяжело прошел процедуру праймериз, но впоследствии успел мобилизовать своих сторонников. Тем более, что Щаблыкин местный, как говорится, «парень из нашего двора».

В Волгодонском округе №154 безусловным лидером назван спикер донского заксобрания Виктор Дерябкин. На него сыграли и узнаваемость, и привязка к округу. Да и в целом у Дерябкина предвыборная кампания была позитивной, что избиратели очень ценят. Что касается его оппонента — эсера Олега Пахалкова, то он не ответил ни на один из вопросов избирателей, а главной своей задачей в случае победы назвал спасение Цимлянского водохранилища и Дона, а это жителей региона мало интересует.

По мнению Сергея Смирнова, в эту предвыборную кампанию кандидаты учились быть политтехнологами, так как за последние годы чувство персональной ответственности у всех давно потеряно. Новичкам кампании гонка дала бесценный опыт. Теперь каждый из них знает, что готовиться к выборам надо заранее — минимум за год.

Как сообщало ИА REGNUM, в голосовании на выборах в Государственную думу РФ в Ростовской области приняли участие более 1,2 млн человек. Явка избирателей на 18:00 составила 39,52%.