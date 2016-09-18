Минск, 18 сентября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В белорусском городе Кобрине (Брестская область) снесён памятник непобедимому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом 17 сентября проинформировали прозападные СМИ со ссылкой на кобринского оппозиционера Виктора Горбачевского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году (фрагмент). 1899

«Сегодня в Кобрине путем опасного и точного маневрирования уничтожен памятник палачу Беларуси — Суворову. Ура! Так гораздо лучше. Спасибо водителю Брестского мясокомбината», — цитируют Горбачевского местные и зарубежные издания, оказывающие информационно-психологическую поддержку русофобам в Белоруссии.

Одно из брестских изданий опубликовало фото, на котором рядом с грузовиком Брестского мясокомбината виден поваленный постамент с бюстом всемирно известного русского полководца. Также опубликовано фото Горбачевского, на котором площадка перед музеем уже без грузовика и без памятника.

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось связаться с директором музея. Возможно, представители музея или министерства культуры изыщут возможность объяснить, почему в последние годы объектами нападений русофобов становятся памятники и как нынешний инцидент вписывается в объявленный Александром Лукашенко «год культуры».

Отметим, что случаи вандализма в отношении памятников русским полководцам, чьи судьбы связаны с белорусским краем, не являются редкостью. Так, в 2014 году была разбита мемориальная плита на памятнике, установленном на месте гибели генерала Якова Кульнева в Витебской области — правоохранители республики даже не пытались искать вандалов и отказались возбуждать уголовное дело.

Памятник Суворову давно вызывает нервную реакцию местных националистов, считающих своим героем польского военачальника Тадеуша Костюшко, которому русский полководец дал мастер-класс военного искусства и тем самым позволил русскому народу воссоединиться в одном государстве — Российской империи. За службу Отечеству генералиссимус получил имение в Кобринском районе, поэтому его память увековечена не только в Кобрине, но и во многих городах Белоруссии, а в Минске до сих пор действует Суворовской училище.

Любопытно, что Минобороны Белоруссии считает своими героями и Суворова, и Костюшко, и Кульнева. Однако министерство не проявило своего стремления восстановить памятник Кульневу или преподать урок местечковым русофобам, периодически атакующим памятники, в том числе Суворову. Не проявили такого рвения ни МВД, ни Прокуратура, ни Минкультуры, что вполне объяснимо логикой политики «белорусизации».

Появление грузовика Брестского мясокомбината в субботу 17 сентября около здания музея можно считать случайностью. Также случайностью можно считать вовремя сделанные снимки. Сама дата 17 сентября является не самым радостным днём календаря в польской истории: 77 лет назад, 17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии, по итогам которого Западная Белоруссия воссоединилась с БССР. Поэтому во всех кобринских «случайностях» 17 сентября присутствует ярко выраженный символизм.

Как сообщало ИА REGNUM, на День России в 2015 году власти Белоруссии совершили в отношении памятника Александру Пушкину в Могилёве действия, охарактеризованные белорусской общественностью как «акт государственного вандализма». До этого, также в День России власти Белоруссии ликвидировали крупнейшую и старейшую организацию российских соотечественников в республике — Минское общество русской культуры «Русь».

Также напомним, 17 сентября в Минске прошло учредительное собрание Гражданской кампании «Комитет 17 сентября». В заявлении белоруской общественности сказано о стремлении «всячески содействовать восстановлению исторической памяти и популяризации даты 17 сентября как Дня воссоединения белорусского народа». Власти Белоруссии в этот день традиционно замалчивают одну из важнейших дат белоруской истории.