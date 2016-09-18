Москва, 18 сентября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Согласно предварительным результатам выборов, по итогам обработки 9% бюллетеней, по федеральному округу «Единая Россия» получает 45,33% голосов, ЛДПР — 17,65%, КПРФ — 16,98%, «Справедливая Россия» — 6,39%.

Хомутова Наталья ИА REGNUM «Единая Россия»

Среди прочих партий голоса распределились следующим образом: «Яблоко» — 1,38%, «Родина» — 1,45%; «Коммунисты России» — 2,85%; Российская партия пенсионеров — 2,12%, Партия Роста — 1,08%.

«Зеленые» получили 0,81% голосов, Гражданская платформа — 0,29%; ПАРНАС — 0,69%. Гражданская Сила получила 0,14%, Патриоты России — 0,69%.

Согласно предварительным итогам голосования по одномандатным избирательным округам, из 111 округов, где уже обработаны бюллетени, в 105 первое место заняла «Единая Россия». В двух округах партия власти получила, соответственно, второе и третье место.

КПРФ одержали победу в двух округах. В 54 округах коммунисты получили второе место, в 26 — третье.

ЛДПР заняла первое место в пяти округах, второе — в 26, и третье — в 51.

«Справедливая Россия» одержала победу в трех округах, заняв второе место в 18 и третье место — в 17 округах.