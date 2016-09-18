Махачкала, 18 сентября, 2016, 21:53 — ИА Регнум. На выборах Государственной думы в Дагестане наблюдали сообщают о нарушениях, таких, массовый вброс бюллетеней и так называемые «карусели», то есть голосование одних и тех же граждан на разных участках. Кроме того, на одном участке, по данным наблюдателей, была разбита урна для голосования и разбросаны бюллетени. когда одни и те же люди голосуют на разных участках, а на одном участке была разбита урна и разбросаны бюллетени. При этом в Избиркоме Дагестана сообщают только о семи поступивших жалобах на нарушения, не уточнаяя при этом, о нарушениях какого рода идет речь.

Clker-Free-Vector-Images Выборы в Дагестане

На избирательных участках №1113 и №1111, который находятся в школе №7 в Махачкале, наблюдатели от штаба кандидата в Госдуму по Северному одномандатному округу Джамала Касумова зафиксировали голосование одних и тех же людей на обоих участках. Информацию подтвердил и представитель «Справедливой России» на том же участке.

Аналогичная ситуация была зафиксирована на участках №1008 и 1009 в Махачкале. Наблюдатели на камеры зафиксировали одних и тех же людей, которые голосуют сначала на одном, а потом на другом участке.

По данным наблюдателя от партии «Союз труда», на участке №1053 в Редукторном поселке Махачкалы зафиксирован массовый вброс бюллетеней. Председатель УИК, по данным того же наблюдателя, отказался принять и подписать акт о нарушениях.

В селе Хунзах Хунзахского района представитель штаба кандидата в Госдуму по Южному одномандатному округу Абусупьяна Харханова сообщили о том, что работник местной администрации нес пачку бюллетеней предположительно для вброса в урну. Когда у него потребовали объяснений, он сказал, что является завхозом здания, а бюллетени просто переносит.

В селе Гоцатль того же района на участке произошла драка, в результате которого была разбита избирательная урна и разбросаны бюллетени. По словам одного из наблюдателей, драку спровоцировало окружение главы района Саида Юсупова. В результате была разбита урна с бюллетенями. Пресс-секретарь дагестанского Избиркома Абакар Абакаров сообщил, что в комиссии ничего не знают о срыве выборов на указанном участке.

Как сообщает газета «Новое дело», на участке №896, расположенном в селе Шовкра Лакского района, под конец дня голосования усилилось давление на сторонников кандидата в ГД РФ Абусупьяана Хархарова, который является основным конкурентом кандидата в ГД РФ от «Единой России» Абдулмажида Магарамова. Полицейские вывели из участка члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Наримана Омарова. Ему сказали, что документы его недействительны. Омаров считает, что будет произведен вброс бюллетеней и фальсификация протокола.

Напомним, в Дагестане 18 сентября прошли выборы в Государственную думу и Народное собрание республики.