Петрозаводск, 18 сентября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, в 20:00 в Карелии закрылись все 469 избирательных участков, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По словам председателя ЦИКа Карелии Алексея Бахилина, по всем обращениям, поступившим в день голосования в ЦИК, проведены проверки и направлена информация в соответствующие органы. «Члены ЦИК Карелии оперативно выезжали на избирательные участки с целью проверки поступающих обращений и жалоб», — добавил он.

По информации пресс-службы, в целом единый день голосования 18 сентября в Карелии прошел открыто и легитимно.

Отметим, в настоящий момент (21:42) на официальном сайте ЦИКа нет финальных результатов по явке. По данным на 18:00 на выборах проголосовало 31,76% избирателей.