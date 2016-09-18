Москва, 18 сентября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму VII созыва, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в штабе партии. Партия будет иметь в новой Думе абсолютное большинство.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали, причем значительная часть из них проголосовала за «Единую Россию». Можно смело сказать — наша партия победила», — заявил Медведев.

«Люди хотят стабильности», — подчеркнул глава правительства. «Люди в непростой ситуации хотят, чтобы ситуация в стране, в парламенте была надежной», — отметил Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 21:26 мск обработано 8,04% бюллетеней. «Единая Россия» находится на первом месте с результатом 45,09% голосов. Второе место на текущий момент занимает ЛДПР (17,88%), третье — КПРФ (16,97%). «Справедливая Россия» пока получила 6,28% голосов избирателей. Подсчет голосов продолжается.