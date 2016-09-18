Лондон, 18 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. 39-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке террористического акта, задержали в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом сообщают в воскресенье, 18 сентября, Вести.Ru.

idea.ru Задержание преступника

По предварительным данным, местные власти заподозрили мужчину в связи с террористической группировкой и хранении «относящихся к терроризму материалов».

Возможный террорист уже доставлен в полицейский участок, который расположен на западе Лондона.

Отмечается, что задержание мужчины никак не повлияло на работу воздушной гавани.