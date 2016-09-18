Москва, 18 сентября, 2016, 21:38 — ИА Регнум. «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, заявил президент РФ Владимир Путин в штабе партии. «Можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» добилась хорошего результата, победила», — заявил президент.

Победа

Граждане РФ, которые пришли голосовать на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию. «Да, явка не самая большая по сравнению с предыдущей, но она достаточно высокая», — подчеркнул Путин.

В «Единой России» «реально стараются для людей», отметил президент.

На 21:26 мск обработано 8,04% бюллетеней. Первое место держит «Единая Россия» с результатом 45,09% голосов. Второе место на текущий момент занимает ЛДПР (17,88%), третье — КПРФ (16,97%). Серьезно отстает «Справедливая Россия», которая пока получила 6,28% голосов избирателей.