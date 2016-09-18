Москва, 18 сентября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Сделав ставку на современные методы оповещения избирателей, ЦИК ущемил более традиционные способы доведения информации, что создало трудности для людей пожилого возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании глава ЦИК России Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Все-таки людям пожилого возраста, не привыкшим работать с интернетом, было сложно сориентироваться — они привыкли к традиционным способам оповещения», — заявила Памфилова.

«Мы здесь не доработали», — подчеркнула она.

Сделав ставку на современные методы оповещения, мы ущемили традиционные.

С учетом того, что «пожилые граждане — самые дисциплинированные избиратели, это действительно минус», — добавила глава ЦИК.

«Я его себе записываю. Здесь есть над чем работать», — признала Памфилова.

Напомним, что выборы в Госдуму прошли 18 сентября. Явку уже признали низкой.