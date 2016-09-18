Саратов, 18 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В Саратове в пресс-центре «Единой России» названы партии, прошедшие на выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В регионе «ЕР» набрала около 53% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (17%), на третьем — ЛДПР (14%), у «Справедливой России» — около 7%, констатировала сотрудник социологического центра Вероника Шишкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Государственную думу 4 декабря 2011 года явка по Саратовской области составила 67,3% (почти 2 млн человек), «Единая Россия» набрала — 64,9%, КПРФ — 13,8%, «Яблоко» — 1,7%, «Справедливая Россия» — 10,1%, ЛДПР — 7,2%. «Патриоты России» — 0,6%.