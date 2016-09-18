Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. По данным экзит-поллов, в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную думу первое место заняла «Единая Россия» с 41,7% голосов, второе — партия «Яблоко» с 10,7%, третье — КПРФ с 10,2%, четвертое — ЛДПР с 9%. Такие данные были озвучены сегодня, 18 сентября, экспертами ИСОГОР («Институт современного государственного развития») передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Партия «Яблоко»

Было опрошено 26 тысяч избирателей на выходе с участков в Санкт-Петербурге.

По данным экзит-полла, на думских выборах в Петербурге «Партия Роста» получит 7,7% голосов, «Справедливая Россия» — 7,4%, «ПАРНАС» — 3%, «Российская партия пенсионеров» — 2,6%, «Родина» набирает в Петербурге 2,2%, «Коммунисты России» — 1,5%, «Патриоты России» — 1,4%, партия «Зеленые» — 1,1%, «Гражданская сила» — 0,9%, «Гражданская платформа» — 0,6%.

В Санкт-Петербурге голосование, продолжавшееся с 8 часов утра, завершилось в 20:00 мск.