Ярославль, 18 сентября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Результаты экзит-полл на территории Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал генеральный директор социологического центра «Хи-квадрат» Евгений Голубев.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Явка в Ярославской области составит в итоге около 35 процентов. Явка довольно низкая для федеральных выборов. По данным экзит-полл на первом месте «Единая Россия» — у нее примерно 40%. Правда, эта цифра немного упадет, где-то на 2−3%, так как 44% опрошенных отказались отвечать. Интрига по 2−3 месту. Почти вровень идут КПРФ и ЛДПР. У КПРФ 15%, у ЛДПР 14, при этом ЛДПР имеет шансы взять больше, так как у партии традиционно много скрытых сторонников. «Справедливая Россия» по данным опроса набирает 11−12%. На грани преодоления барьера колеблется «Яблоко» — у него 4−5% в регионе. «Замечательная» партия «Коммунисты России» набирает 3−4%, оттянув таким образом голоса у КПРФ только за счет названия.

Экспресс-анализ таков: на выборы не пошел средний класс. Это плохо, так как протестный потенциал никуда не делся. Лучше бы они пришли и выразили его посредством голосования. Почему не пришли? Считают, что выбирать не из кого. Они не считают эти выборы выборами. На фоне псевдооппозиции «Единая Россия» смотрится весьма прилично, но впереди президентские выборы и там всё может быть совсем по-другому», — сказал социолог Евгений Голубев.