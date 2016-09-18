Тверь, 18 сентября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. «Единая Россия» по-прежнему будет иметь самое крупное представительство в Государственной думе нового созыва, хотя и может потерять в голосах — их оттянут на себя новые партии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал тверской политолог, кандидат исторических наук, профессор, завкафедрой политологии Тверского госуниверситета Виктор Гавриков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Единая Россия»

По мнению политолога, серьезных изменений в раскладе сил в новой Госдуме не будет: большинство по-прежнему будет у «Единой России», КПРФ окажется на втором месте. За третье место будут соперничать «Справедливая Россия» и ЛДПР, и партия Жириновского вполне может выйти вперед.

А вот новых партий, считает политолог, в Госдуме не будет — они просто не успели набрать вес. Даже самые известные из них — «Яблоко» и «Партия Роста», считает Виктор Гавриков, сейчас неконкурентоспособны.

По одномандатным округам, отметил эксперты, говорить на данный момент сложно, поскольку все кандидаты выглядят очень бледно, малозаметно.

«Но в целом мало что изменится — об этом говорит, прежде всего, явка. Приходят те, кто ходили и раньше, и голосуют за тех же. Если бы волна была — до 50% — можно было бы говорить об изменениях. Выборы по-прежнему не вызывают интереса у тех, кто на выборы не ходят. Те, кто голосуют же — с уже устоявшимися предпочтениями», — заключил Виктор Гавриков.

18 сентября граждане России выбирали депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Последний избирательный участок закрылся в 21:00 мск, начался подсчет голосов.

Выборы в Госдуму состоялись по смешанной системе: половину из 450 мест займут депутаты, избранные по спискам (их зарегистрировали 14 партий), половину — кандидаты по одномандатным округам. На территории Тверской области таких округов образовано два — Тверской (№ 179) и Заволжский (№ 180). По одномандатным округам в Твери регистрацию сумели пройти 16 кандидатов, причем все они выдвинуты партиями. Четверо кандидатов являются действующими депутатами Госдумы шестого созыва.