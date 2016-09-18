Москва, 18 сентября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Киев сознательно сорвал выборы в Госдуму России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Сенатор надеется, что ОБСЕ даст соответствующую оценку действиям украинских властей.

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«Эти цифры (369 проголосовавших) — ничтожны. Россиян, находящих в данный момент на территории Украины и желавших принять участие в выборах депутатов Государственной думы, в десятки раз больше. Но они в своей основной массе просто не стали рисковать своим здоровьем, а то и жизнью», — отметил парламентарий.

По сути дела, официальная украинская власть не только не гарантировала безопасность российских граждан во время реализации их конституционных прав, самой властью вокруг выборов была создана обстановка истерии и нетерпимости, говорит сенатор.

«Давайте назовем вещи своими именами: Киев просто сознательно сорвал выборы. Надеюсь, что ОБСЕ даст соответствующую оценку всем этим действиям. Жесткая реакция должна обязательно последовать и с нашей стороны», — уверен Клинцевич.

Участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ на территории российских дипучреждений на Украине приняли более 350 граждан страны, сообщили в посольстве РФ на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко предупредил руководство РФ, что выборы в Госдуму 18 сентября невозможно будет провести даже на территории российских диппредставительств и консульских служб России.