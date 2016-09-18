Тамбов, 18 сентября, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Отсутствие усталости от власти в Тамбовской области и низкая явка избирателей на выборах в Госдуму и Тамбовскую областную думу могут помешать партии «Родина» во главе с депутатом Романом Худяковым удачно выступить 18 сентября. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил доктор политических наук Владимир Слатинов. По его мнению, у партии был шанс преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Тамбовскую областную думу, но реализовать это шанс удастся только в том случае, если окажется, что явка в регионе была высока. Однако по данным на 18:00 и по поведению парламентской оппозиции в Тамбове уже понятно, что вряд ли явка будет достаточно высока для того, чтобы как-то изменить традиционную расстановку сил.

Анна Кумицкая @ ИА REGNUM Тамбов. Роман Худяков (Родина)

«Теоретически и Косенков и Худяков (экс-глава Тамбова и лидер реготделения «Родины» Максим Косенков и депутат Госдуму Роман Худяков. — ред). люди известные, и поэтому шанс набрать 5% был. Но это как раз зависит от мобилизации протестного аппарата. Пока явка не дает оптимизма. Мы понимаем, что низкая явка — это голосование ногами протестного электората. Теоретически шанс был. На областном уровне в Тамбове все-таки «Родину» можно было рассматривать как некоторую альтернативу власти. Но дело в том, что сама власть в Тамбовской области обновилась, надежды, связанные с новым губернатором, еще не рассеялись. Если бы губернатором оставался Бетин, то была бы усталость. Сейчас же обновленная власть играет в минус «Родине», — считает Владимир Слатинов.

При этом главную роль в демотивации протестно настроенного электората сыграла парламентская оппозиция, которая, по мнению политолога, даже не скрывала своей лояльности по отношению к региональной власти.

«Значительная часть избирателей просто перестает верить, что голосование за парламентскую оппозицию вообще что-либо меняет. Причем, если говорить о Тамбове, то можно говорить, что все три парламентские оппозиционные партии не скрывали своей лояльности к областной власти. Эта ситуация, когда они вроде ругают систему, но не ругают верховную власть, когда критикуют, но не критикуют активно региональную исполнительную власть, эта ситуация оппозиционно настроенного избирателя демотивирует», — сказал собеседник ИА REGNUM.

На выборах депутатов Госдумы РФ в Тамбовской области, скорее всего, мы увидим общефедеральную картину с победой четырех оппозиционных партий. Другие партии, в том числе, и «Родина» не настолько сейчас сильны, чтобы как-то противостоять им. К примеру, по мнению Владимира Слатинова, «Родина» была достаточно бледна на федеральном уровне и не смогла найти изюминку, на которую бы пришли избиратели.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в Тамбовской области жители выбирали депутатов Госдумы и депутатов Тамбовской областной думы. В одномандатных округах на федеральных выборах были представлены 16 кандидатов. На региональных выборах было 400 кандидатов, 10 из которых — одномандатники.

В 20:00 в Тамбовской области закрылись все избирательные участки, а комиссии приступили к подсчету голосов. По последним данным на 18:00 явка в регионе составила примерно 40%.

На предыдущих выборах в Госдуму партия «Единая Россия» в Тамбовской области набрала более 66,7% голосов. КПРФ оказалась на втором месте с результатом 16,5%, ЛДПР — на третьем (7,1%). Четвертое место заняла «Справедливая Россия» с результатом 6%. Явка составила 68,3% избирателей.