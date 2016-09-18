Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 21:24 — ИА Регнум. В день перед выборами необходима активная агитация, а не такая «глупость», как «день тишины», еще более понижающий и без того невысокий интерес к выборам. Также низкая явка связана со старомодными избирательными кампаниями. Таким мнением сегодня, 18 сентября, поделился с журналистами политолог Юрий Светов, передает корреспондент ИА REGNUM.

День тишины

Эксперт подчеркнул, что в низкой явке избирателей в Санкт-Петербурге и не столь значительной в Ленинградской области виноваты отнюдь не избиратели.

«Мы привычно говорим о вине за низкую явку на избирателях: вот они неактивные, на даче сидят, зад от дивана не хотят оторвать. Я виню в этом политические партии и всех участников этой кампании. Вы боретесь за голоса избирателей, вы предлагаете неинтересные программы и выдвигаете кандидатов, которые не привлекают внимание избирателей. Так зачем идти голосовать?», — объясняет Юрий Светов.

По его словам, избирателей отталкивает, что от политических партий и кандидатов исходит бесконечный поток жалоб. «Для чего человек голосует за депутата? Он хочет на него переложить решение своих проблем. А если этот кандидат, собираясь в депутаты, не может зарегистрироваться, нормально предоставить документы, а потом начинает бесконечно жаловаться, соответственно следует реакция избирателей», — пояснил Светов.

Вторая проблема, по его мнению, заключается в старомодности избирательных кампаний. «У меня было ощущение начала 90-х годов: те же листовки, газеты, которые читать невозможно, щиты, и кого-нибудь в телевизоре обругать. Где работа с использованием социальных сетей, интернета, мобильной телефонии?», — удивляется политолог.

Он привел пример, когда президент США Барка Обама разослал 15 млн SMS тем, кто поддержал его в первую избирательную кампанию, активировав, таким образом, своих избирателей. «Я не получил ни по электронной почте, ни через мобильную рассылку ни одного призыва приходить голосовать и поддержать того или иного кандидата», — отметил Светов.

Кроме того, считает политолог, «день тишины — это глупость», а у тех, кто это придумал, «было идеалистическое представление, что в субботу мы все сядем и будем перелистывать программы и выбирать, за кого голосовать».

«Надо этот день тишины отменить — полстраны не ходит на выборы. В этот день, наоборот, надо разрешить активную агитацию. Если я не ошибаюсь, в Израиле, вообще можно агитировать в день выборов, только не возле избирательных участков. Надо отказываться от этой старомодности, которая во всей красе была представлена», — отметил Юрий Светов.

Напомним, в Санкт-Петербурге, по данным на 18:00, в выборах приняло участие 25,67% избирателей, что является одним из худших результатов по стране. В Ленобласти на этот же час проголосовало 35,84% избирателей.