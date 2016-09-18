Чебоксары, 18 сентября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Чувашские политики считают, что минимальный порог для прохождения в новый созыв федерального парламента преодолеют только парламентские партии. Остальные наберут при благоприятном раскладе по 3%. При этом мнения экспертов по поводу причин такой ситуации разошлись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru На выборах в Чебоксарах

Депутат Госсовета Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев полагает, что в новый созыв Госдумы в целом по стране пройдут все четыре парламентские партии, шансы остальных — «маловероятны и минимальны». «Возможно, в каких-либо регионах отдельные кандидаты от непарламентских партий пройдут по одномандатным округам. Потому что очевидно, что в некоторых регионах есть сильные лидеры, которые имеют хорошие позиции и влияние. Но что касается партий, то думаю, что в Госдуму пройдут только парламентские партии», — полагает справоросс.

И основная причина, полагает депутат, в том, что непарламентские партии «не вели достаточно активную работу в межвыборный период». «Они появились только перед выборами, и не было видно яркой избирательной кампании. Я лично не заметил, чтобы они вели системную кампанию», — сказал парламентарий.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов солидарен с тем, что минимальный порог для прохождения в новый созыв федерального парламента преодолеют только парламентские партии. Но причины такой ситуации, по его мнению, совсем другие.

«В Госдуму пройдут партии с преференциями. А сегодня преференции есть только у парламентских партий. И такая ситуация была, есть и остаётся. Если взять, к примеру, информационную работу, то на телеканалах в межвыборный период мелькают только парламентские партии. На выборах есть дебаты — это хорошо, но опять-таки мы в них участвуем не в прайм-тайм. Ну не может ситуация в корне измениться. Непарламентские партии в Госдуму не пустят. А парламентские партии, если понадобится, будут вытягивать до нужного результата, даже если они не вели информационно-пропагандистскую работу вне периода выборов — например, в Чувашии это можно сказать об ЛДПР», — полагает Солдатов. По его мнению, в целом по стране непарламентские партии в лучшем случае наберут по 3%. В этой ситуации остаётся надеяться только на «известных кандидатов-одномандатников».

Что касается Чувашии, то Владислав Солдатов считает, что от республики в Госдуму пройдут два единоросса (по партсписку — Алена Аршинова, по Чебоксарскому одномандатному округу — Леонид Черкесов) и один справоросс (Анатолий Аксаков, баллотирующийся по Канашскому одномандатному округу).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершилось голосование на выборах в Госдуму и Госсовет. Напомним, в Госдуме из 450 мандатов 225 будут распределены среди кандидатов из партийных списков, и еще 225 — среди одномандатников. В Чувашии на выборах в Госдуму своих кандидатов выдвинули 12 партий из 14 имеющих возможность участвовать в выборах и выдвигать кандидатов без сбора подписей.

Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой (шла по пензенскому списку и получила мандат после того, как Константин Косачёв покинул думское кресло, чтобы возглавить Россотрудничество), от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл.

В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков.

На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.