Екатеринбург, 18 сентября, 2016, 21:14 — ИА Регнум. В Государственную думу России пройдут только четыре крупные парламентские партии, остальные партии будут представлены в нижней палате парламента страны только несколькими представителями, которые одержат победу по одномандатным округам. Такой прогноз высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области прошлого созыва Евгений Артюх, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Избирательная кампания построена таким образом, что при всех заявлениях о конкуренции, о возросшем количестве партий, основная работа по формированию состава будущей думы была проведена до выборов», — сообщил экс-депутат.

Он сообщил, что ещё перед избирательной кампанией был применён административный ресурс, а на «малые» партии оказывалось давление при формировании списка кандидатов, в результате чего шансов на попадание в Госдуму по спискам у них просто не было. В частности он упомянул о давлении на «Партию пенсионеров за справедливость» тогда, когда он был её председателем. Также он связывает свою отставку с поста руководителя партии с «организованным сверху переворотом».

«Получается, что еще до выборов проходило отслеживание потенциальных кандидатов, и формирование списков проходило таким образом, чтобы избиратели могли выбирать из тех, кого им предложат, и чтобы неожиданностей на выборах не было. Чего стоят, например, заявления о том, что парламентские партии согласовали между собой проходные округа для одномандатников. Лидеры малых партий: «Родина», «Патриоты России», «Гражданская платформа» получили такие же согласованные, очищенные от конкурентов одномандатные округа, с тем чтобы иметь возможность пройти», — сообщил Евгений Артюх.

В результате этого, по его мнению, будет сформирован новый состав Государственной думы России, который был «заранее расписан и согласован».

«В думу пройдут четыре партии, которые и прежде были в ней, плюс одномандатники от малых партий. Такая конфигурация в ГД позволит заявлять о том, что в нижнюю палату российского парламента прошли 6−7 партий и представительство увеличилось. На самом деле, в ходе прошедшей избирательной кампании так и не состоялась настоящая дискуссия о проблемах, стоящих перед страной и путях выхода. Кампания свелась к бессмысленным заявлениям и игре в «за все хорошее против всего плохого». Зачем это всем нам нужно, и что это даст стране, кроме проблем в ближайшее время, не понимаю», — подытожил Евгений Артюх.

Напомним, что по предварительным данным и данным экзит-поллов в Государственную думу России прошли четыре партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.