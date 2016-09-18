Волгоград, 18 сентября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва, которые завершились по всей России, ни сенсаций, ни скандалов не принесли. Такое мнение высказал в рамках проекта «Ночь открытых выборов» координатор клуба экспертов Андрей Серенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По его словам, интрига все же сохраняется. Первое — это, какая из партий займет второе место.

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На избирательные участки к 12:00 пришли 19,11% волгоградцев

«То, что россияне вновь доверят большинство в парламенте партии лидеров, сомнений не вызывает. А вот какие из малых партий, не имевшие ранее представителей в Госдуме, преодолеют трехпроцентный барьер, ‑ это вторая интрига, — цитирует слова эксперта «Московский комсомолец». — Именно они получат право голоса и финансирование».

По мнению политолога Виталия Арькова, для продуктивной и эффективной законотворческой работы в будущем очень важно многообразие политических партий в Госдуме.

Профессор ВолГУ Александр Стризое отмечает, что назвать предвыборную кампанию 2016 года тихой можно с большой натяжкой. Новая «архитектура» выборов придала им динамичности.

«В этом году изменился принцип нарезки округов, ‑ поясняет политолог. — Для кандидатов-одномандатников это явилось дополнительным стимулом по активизации своей работы».

Добавим, что медиа-площадка «Ночь открытых выборов», которая открылась на Центральной набережной Волгограда, даст возможность гражданам пообщаться с экспертами и кандидатами, которые поделятся своими впечатлениями от хода голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Волгоградской области состоялись выборы депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва. Кроме того, были организованы довыборы депутата Волгоградской областной думы по Волжскому областному избирательному округу, довыборы депутата Волгоградской городской думы по округу №17 и 30 муниципальных выборов, на которых изберут 23 главы городских и сельских поселений, 56 депутатов местных дум. Участие в выборах депутатов в нижнюю палату российского парламента приняли 14 политических партий и 102 их представителя. В одномандатных избирательных округах на депутатские мандаты претендуют 35 кандидатов.