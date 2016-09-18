Ярославль, 18 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Результаты закончившегося голосования на выборах в Государственную думу РФ в Ярославской области будут существенно отличаться от общероссийских. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский политолог Сергей Киселёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Несмотря на низкую явку, «Единая Россия» в Ярославской области наберёт меньший процент, чем по стране в целом, хотя он и не станет повторением антирекорда 2011 года. Прохождение в Думу представителей пула КПРФ-ЛДПР-«Справедлива Россия» не вызывает сомнения. Вопрос лишь в распределении мест, хотя по сути это абсолютно не важно. Примечательно то, что кандидат на вхождение в этот пул — партия «Яблоко» — скорее всего не преодолеет порога представительства в Госдуме. Являясь аккумулятором либеральных ценностей в сложившейся политической ситуации и несмотря на агрессивную агитационную кампанию, партия, скорее всего не достигнет ожидаемого результата. Главная причина, на мой взгляд, — слабое региональное представительство», — считает Сергей Киселёв.