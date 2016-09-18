Белгород, 18 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Белгородской области в 20:00 завершили свою работу все 1252 избирательных участка и начался подсчет голосов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома, явка избирателей за два часа до окончания выборов составила 54,72%.

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К 18:00 проголосовать успели 659 тыс. 774 человек. Самой высокой была явка в Краснояружском районе — около 79%. Более 75% избирателей проголосовали в Борисовском, Волоконовском, Красненском, Прохоровском районах. Более 65% избирателей проголосовали в Алексеевском, Вейделевском, Грайворонском, Ивнянском, Новооскольском, Ракитянском, Чернянском и Яковлевском районах.

В Белгороде на избирательные участки пришли 44,59% избирателей, в Губкинском городском округе — 47,40%, Старооскольском городском округе — 39,53%.

Обоснованных жалоб на нарушения избирательного законодательства в избирательные комиссии не поступало.

Жители Белгородской области вместе со всей страной выбирали депутатов Госдумы седьмого созыва. В регионе насчитывается более 1,2 млн избирателей.

При этом явка за два часа до закрытия участков была ниже, чем на предыдущих выборах депутатов Госдумы в 2011 году: тогда к 18:00 проголосовали 66,71% избирателей.