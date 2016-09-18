Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Лишь представители «большой четверки» парламентских партий смогут провести своих кандидатов в Государственную Думу от северной столицы. Такой прогноз озвучил после завершения голосования петербургский политолог Валентин Бианки в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Неудачная выборная кампания

При этом, убежден эксперт, в Петербурге шесть партий имеют шанс набрать больше 5% голосов, однако на фоне общефедерального результата этого будет недостаточно для прохождения в Госдуму.

«С высокой долей вероятности, 5−6 партий наберут больше 5% в Петербурге. Помимо «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», это «Партия роста» и «Яблоко». Результат последней чуть больше под вопросом. Но мандаты получат представители только четырех думских партий. У остальных слишком слабая поддержка на федеральном уровне, кроме того, они провели неудачную кампанию», — считает Бианки.

Напомним, за места в новом составе Госдумы на выборах 18 сентября соревнуются представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».

В Санкт-Петербурге голосование, продолжавшееся с 8 часов утра, завершилось в 20:00 мск.