Сингапур, 18 сентября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Немецкий пилот «Формулы 1» Нико Росберг, выступающий за команду Mercedes, поделился своими впечатлениями от победы на этапе Гран-при Сингапура.

Takayuki Suzuki Нико Росберг

«Преследовавший меня Риккьярдо (гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо) старался изо всех сил, но мы сумели сохранить первое место, — цитирует пилота Sportbox.RU. — Я очень этому счастлив».

При этом Росберг добавил, что ему пришлось использовать все возможности болида, чтобы сохранить первое место на этапе Гран-при Сингапура.

«Работал на пределе, впрочем, как и всегда здесь, — говорит пилот. — Учитывая всю сложность победы, мне вдвойне приятно выиграть этот этап. Это был фантастический уик-энд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября немецкий пилот команды Mercedes Нико Росберг стал победителем Гран-при Сингапура. Второе место занял гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо, третье место досталось еще одному гонщику команды Mercedes Льюису Хэмилотону.

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