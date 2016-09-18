Москва, 18 сентября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Бесспорным лидером по итогам выборов в Государственную думу VII созыва 18 сентября станет партия «Единая Россия». Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла, проведённого ВЦИОМ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Гонка (фрагмент). 1930

Так, опрос показал, что явка на выборах составила 34%. За «Единую Россию» проголосовали 44,7% избирателей, ЛДПР — 15,3%. На третьем месте КПРФ — 14,9%, «Справедливая Россия» набирает 8,1%.

Согласно результатам экзит-полла, из оставшихся партий только «Яблоко» преодолевает трехпроцентных барьер.

Результат остальных 10 партий — менее 3%.