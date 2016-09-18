Астрахань, 18 сентября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В Астраханской области полиция будет разбираться в жалобах на подкуп избирателей. В областной избирком поступило сразу две подобных информации на одного и того же кандидата.

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По словам председателя облизбиркома Игоря Коровина, «нам принесли целый мешок колбасы».

«Женщина сообщила, что один из кандидатов разносит пакеты с продуктовыми наборами и своей агитационной продукцией, а мужчина рассказал ему дали 500 рублей и просили проголосовать за конкретного человека», — сказал Коровин.

Еще одна информация о длинной очереди военнослужащих, которые выстроились к двум избирательным участкам в Астрахани, не нашла своего подтверждения, пишет газета «Ведомости».

Всего в день голосования, по словам главы астраханского избиркома, в избирательную комиссию региона поступило 10 обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, о нарушения на избирательных участках в регионе стали заявлять чуть ли не сразу после открытия избирательных участков. Так, на одном из одномандатных округов голосовать пришла организованная группа в составе 50 человек. Это факт в избирательной комиссии Астраханской области подтвердили. Также об организованном подвозе избирателей на один из избирательных участков Астрахани сообщал на свой странице в Фейсбук кандидат в Госдуму РФ от «Справедливой России» Олег Шеин.