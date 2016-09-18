Тюмень, 18 сентября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Электоральная активность проявляется, если сам народ с уважением относится к тем, кто в состоянии обеспечить им работу, доход, порядок в окружающей жизни, считают политологи.

Peggy_Marco Матрешки

Рассматривая по Уральскому федеральному округу «тюменскую матрешку» и соседнюю Курганскую область, политологи делают вывод: чем авторитетнее власть, тем выше явка избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области к 18:00 на избирательные участки пришли 74,3% избирателей. Это самый высокий показатель в УрФО. На Ямале к проголосовал 61,27% избирателей. Между тем в ХМАО — 33,7% от общего числа избирателей проголосовало к 18 часам единого дня голосования. Меньше, чем в небольшой Курганской области, где к этому часу участки посетили 37,44% зауральских избирателей. Преодолеть показатели пятилетней давности в УрФО удалось лишь в Тюменской области, приблизился к ним Ямал. В чем причина низкой явки?

«Для Ямала высокая явка — это стандарт. В ЯНАО традиционно тщательно готовятся к выборам, — поясняет политолог Евгений Забродин. — Что касается ХМАО, то здесь можно покритиковать. Низкая явка — это показатель кризиса власти, наличие политических проблем. Власть Югры, к сожалению, не смогла мобилизовать избирателей, хотя предвыборная борьба была в округе одной из самых ярких в стране. Отмечу высокую конкурентность в региональный парламент Югры — думу ХМАО. Это говорило о заинтересованности ряда промышленных групп и предприятий ТЭК, чтобы в Югре произошли изменения. Все-таки губернатору Наталье Комаровой пока не удалось установить тотальный контроль над территорией».

При этом он отметил, что в Тюменской области праздники и лотереи не сыграли решающую роль в явке. «Это область с высокой политической культурой и сформировавшимся электоратом, который осознанно идёт на выборы, тем более, что избирались депутаты в региональный парламент, который, действительно, влияет на жизнь в регионе», — заявил политолог.

Что касается Курганской области, мне думается, что в невысокой явке сыграла роль неинтересная избирательная кампания плюс сельскохозяйственная направленность региона. Люди предпочли провести выходной день на приусадебных участках. Также сказалась неспособность власти мобилизовать избирателя на выбор своего будущего».

Явка, по мнению политолога Андрея Колядина, зависит от умения работать с электоратом высших должностных лиц. «Умение работать заключается в нескольких разделах, — поясняет Колядин. — Во — первых, договоренности губернаторов и элит: заинтересованность элит в обещаниях с губернатором и вера в них. Если губернатор умеет выстраивать с элитами взаимоотношения и держать слово, то руководители предприятий, лидеры общественного мнения, начальники институтов гражданского и негражданского общества сделают все, чтобы привлечь на выборы вверенный им народ и обеспечить правильное голосование. Во-вторых, электоральная активность проявляется, если сам народ с уважением относится к тем, кто в состоянии обеспечить им работу, доход, порядок в окружающей жизни. Конфликты, столкновения элит, нехватка ресурсов ослабляет взаимосвязь власти и электората. И это сказывается на выборном процессе в том числе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жители России выбирали новую Госдуму. В Тюменской матрёшке также прошли выборы депутатов облдумы, а в Югре выбрали окружную думу.