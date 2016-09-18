Москва, 18 сентября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает необоснованными заявления о массовых «каруселях» с открепительными удостоверениями на выборах в Государственную думу, передает корреспондент ИА REGNUM.

fatoota Карусель

«Говорить о массовых «каруселях» с открепительными удостоверениями — по меньшей мере просто бесправно», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Точная информация о количестве избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям, будет известна позже, заметила она. По ее словам, всего было выдано 1,2 млн открепительных удостоверений — 35% от изготовленных (3,5 млн).

Между тем в 2011 году было выдано 70% открепительных удостоверений — 1,8 млн, напомнила она. «Практически в два раза меньше мы их выдали», — пояснила глава ЦИК.

Памфилова также в очередной раз напомнила о том, что все открепительные удостоверения имеют свой номер и 12 степеней защиты, при этом не выданные удостоверения будут погашены. Таким образом, в ближайшие дни в ЦИК смогут отследить «весь путь каждого открепительного удостоверения», заверила она.

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