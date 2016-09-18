Липецк, 18 сентября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. В Липецкой области в 20:00 завершили работу все 909 избирательных участков. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК России, за два часа до окончания выборов в регионе проголосовали 43,39% избирателей.

Dan Taylr Подсчёт голосов

Жители региона в единый день голосования выбирали депутатов Государственной думы седьмого созыва, а также депутатов Липецкого областного совета шестого созыва и депутатов трех сельских поселений. В регионе было открыто 909 избирательных участков. Проголосовать могли более 940 тысяч человек.

При этом явка сохранилась примерно на уровне прошлых выборов в Госдуму, которые состоялись в 2011 году: тогда к 18:00 проголосовали чуть более 48% избирателей.