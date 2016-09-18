Мурманск, 18 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По состоянию на 18 часов 18 сентября количество избирателей, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва выросло до 35,34%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, таковы данные избирательной комиссии Мурманской области.

Тем временем в выборах депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва к 18:00 по мск приняло участие 35,20% избирателей.

Отметим, в прошлый раз, а именно в выборах депутатов Мурманской областной думы пятого созыва (они проходили в декабре 2011 года — прим. ИА REGNUM ) к 18:00 по мск приняло участие 44,74% избирателей. Количество избирателей, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва тогда составляло 45,36%.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, количество избирателей в Мурманской области, указанное по состоянию на 8 утра 18 сентября составляло 625 647 человек.

В настоящее время все избирательные участки в Мурманской области закрыты, начался подсчёт голосов.