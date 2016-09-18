Челябинск, 18 сентября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Выборы в Челябинской области прошли без серьезных нарушений. Однако жалобы в избирательные комиссии и в правоохранительные органы всё же поступили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ut.by Стрельба из пистолета

Еще накануне единого дня голосования, 17 сентября, две партии заявили о нарушениях. «Справедливая Россия» сообщила о нарушениях в «день тишины», а ЛДПР в тот же день, 17 сентября, заявила о якобы готовящихся фальсификациях в Златоустовском избирательном округе. Отметим, что в этом избирательном округе остро конкурировали кандидат от ЛДПР Сергей Вайнштейн с кандидатом (бывшим членом ЛДПР) от «Единой России» Олегом Колесниковым.

В день голосования нарушения были, но говорить о срыве голосования в Челябинской области не приходится. Наоборот, эксперты и наблюдатели отмечают спокойный, без эксцессов, уверенный процесс голосования.

Однако все же происшествия случались. Так на избирательном участке 2039, по сообщению представителей «Справедливой России», в книгах учета избирателей были обнаружены вклеенные листы. В связи с этим была подготовлена жалоба в избирком. На участке, расположенном в ДК ЧТПЗ, были подозрения на подвоз в автобусе более 100 людей.

На участке 2181 в селе Кичигино наблюдателем от партии «Справедливая Россия» был замечен якобы вброс бюллетеней в урну. На избирательных участках в селе Еманжелинка и Октябрьский были обнаружены нарушения, связанные с выездными голосованиями. В одном случае были незаполненные реестры для голосования, по которым выдали 100 бюллетеней, в другом, подвоз урны по адресам, не внесенным в реестр. По нарушениям составлена жалоба в избирательную комиссию.

Вместе с тем один инцидент оказался в буквальном смысле шумным. Он произошел на избирательном участке 2096, на котором, предположительно нетрезвый мужчина, ворвался в помещение участка и открыл стрельбу из обреза. Никто из присутствующих не пострадал. Оборудование для голосования также не пострадало, было разбито лишь стекло одного окна.

Однако, несмотря на сообщения от челябинских справедливороссов, в это же время лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в прямом эфире радио Бизнес-FM заявил, что выборы-2016 проходят существенно «чище», и в общем спокойней, чем в 2011 году.

«Партия власти» — «Единая Россия» на этих выборах попробовала сменить свое амплуа, и вместо оправданий звучавших на предыдущих выборах, на этих стала заявлять о нарушениях сама. Были обвинены действия оппонентов, а именно: партию «Справедливую России» единороссы уличили в использовании нагрудных значков в цветном исполнении, напоминающих эмблему своей партии. А ЛДПР была обвинена в подвозе избирателей кандидата на участках № 835, 837, 843, 846, 847 Ашинского района. Сотрудники «Единой России» в первом случае пожаловались в ТИК, а во втором в полицию, которая, по сообщению единороссов, усилила охрану, подвергаемых опасности участков.

И все-таки самый острый спор возник, а точнее, продолжился между двумя кандидатам одномандатниками в Златоустовском избирательном одномандатном округе. Кандидат от ЛДПР Сергей Вайнштейн, который конкурирует с кандидатом от «Единой России» Олегом Колесниковым заявил, что в Златоусте и Миассе занизили явку на 11 тыс. человек. В Златоустовской территориальной избирательной комиссии ответили, что были не допущены на избирательные участки лишь те, кто не был заранее аккредитован.

Напомним, голосование в Челябинской области на большинстве участков проходило с 8:00 до 20:00. Некоторые участки открылись в 6:00. Явка избирателей составила более 40%. В настоящее время идет подсчет голосов. Утром 19 сентября состоится оглашение предварительных результатов.