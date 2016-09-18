Ставрополь, 18 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум.



Christian Wirth Карусель

Ставропольский край, по мнению правозащитных организаций, вошел в число лидеров по жалобам во время голосования 18 сентября 2016 года. Но до крайизбиркома эти жалобы не доходят, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, представители движения в защиту прав избирателей «Голос» по результатам анализа сообщений на «Карту нарушений» первое место по нарушениям отдали Москве — 200 сообщений, Московской области — 97 сообщений, а Ставропольскому краю было отдано третье место — 79 обращений. Сейчас это число увеличилось.

При этом нарушения на Ставрополье не включены в число тех, которые могут поставить под угрозу результаты голосования.

Вместе с тем, в сообщениях содержатся сведения и о вбросе бюллетеней, и об использовании «карусели» при голосовании, о массовом подвозе людей для голосования по открепительным удостоверениям.

В правоохранительных структурах Ставропольского края такие данные не подтвердили, сообщив, что к ним подобных обращений не поступало.

Председатель крайизбиркома Евгений Демьянов сообщил, что комиссия мониторит обращения на сайте «Голоса» и проверяет данные, там опубликованные.

«Большая часть нарушений, опубликованных в «Голосе» не подтверждается», — сказал Демьянов.

Обращений по поводу использования «карусели» при голосовании в крайизбирком не поступало.

Всего за день, 18 сентября, в комиссию поступило семь обращений и более ста на горячую линию. Они касались агитации или выбора наблюдателей. Из них три рассмотрены крайизбиркомом, четыре переданы в ТИКи.

Член Совета Ассоциации «Гражданский контроль» Сергей Большаков сообщил, что обращений в ассоциацию было на Ставрополье много, более ста жалоб. Но они в основном касались социальных вопросов, а не избирательного процесса.

В целом эксперт ассоциации сообщил, что в Ставропольском крае существенных нарушений во время голосования не зафиксировано.

Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Ставропольском крае выбирали депутатов Госдумы РФ, краевых законодателей и местные представительные органы в 90 муниципалитетах. В 20:00 закрылись 1267 избирательных участка.