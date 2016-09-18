Барселона, Испания, 18 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. В Испании в жилом многоэтажном доме произошел взрыв. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента погиб один человек, еще 15 пострадали.

Unsplash Взрыв

ЧП произошло в воскресенье, 18 сентября, в курортном муниципалитете Премия-де-Мар, что в 20 км от Барселоны.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной взрыва. По предварительным данным, в жилом многоэтажном доме взорвался бытовой газ.

«Жильцов дома эвакуировали, на месте ЧП работают аварийные службы», — говорится в сообщении.