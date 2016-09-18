Вологда, 18 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. В России завершилось голосование. 18 сентября в Вологодской области проводились сразу 12 избирательных кампаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это выборы депутатов Госдумы и регионального парламента. Еще в восьми городах и районах прошли выборы в местные органы власти. По мнению вологодского политолога Артема Филатова, итоги голосования в регионе вполне предсказуемы.

Выбирайте достойных!

«Относительно федеральной избирательной кампании партий могу сказать она развивается по инертному сценарию. Такое развитие событий выгодно партии «Единая Россия», которая наберёт результат в вилке от 40−45%. Борьба развернётся за второе место между «КПРФ» и «ЛДПР». Относительно многочисленных споров вокруг «Справедливой России», могу сказать, что они преодолеют 5% барьер», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Артем Филатов.

По его словам, среди одномандатников в избирательном округе № 86 (Череповец и западные районы области) с уверенным перевесом победит единоросс Алексей Канаев, второе место займет представитель КПРФ Александр Морозов, а за 3 место поборются представитель «СР» Виктор Вавилов и член ЛДПР Ольга Ширикова.

Аналогичная картина по прогнозу политолога сложится в округе № 85 (Вологда и восток региона). Здесь первое место останется за действующим мэром областного центра, единороссом Евгением Шулеповым, 2 место останется за Михаилом Селиным (КПРФ), либо Александром Тельтевским («Справедливая Россия»). Он отмечает, что за счёт 225 одномандатных округов, в которых «Единая Россия» получит подавляющее большинство депутатских мандатов, «партия власти» сохранит конституционное большинство в парламенте.

Артем Филатов уверен, что одна из основных интриг развернется вокруг того, кто ещё сможет получить фракцию в нижней палате Федерального собрания РФ.

«Партия «Яблоко» балансирует на грани прохода, но все же мой прогноз 3−4%. Также на государственное финансирование и право не собирать подписи на все уровни выборов претендуют «Партия Роста», «Коммунисты России» и «Родина», — рассказывает политолог.

Добавим, что по результатам опроса, проведенного независимым исследовательским агентством «Башкирова и партнёры», среднее значение условной вероятности прихода людей на выборы (то есть произведения данных по прямому и косвенному вопросам) к 1 сентября оказалось равным 0,32, то есть явка на выборы ожидалась в 32%.

Напомним, что на выборах в Госдуму, состоявшихся в декабре 2011 года, в Вологодской области «Единая Россия» получила 33,4% голосов, «Справедливая Россия» — 27%, КПРФ — почти 17% и ЛДПР — около 15,5%. Гораздо меньше получило «Яблоко» — 3,5%, партия «Патриоты России» набрала немногим более 1% голосов, «Правое Дело» — менее 1%. Общая явка составила более 56%.