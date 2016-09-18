Йошкар-Ола, 18 сентября, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В Марий Эл к 18:00 на избирательные участки пришли 46,74% избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Наименее активно себя проявляют жители Йошкар-Олы, по данным ИК№2 явка составила 41,41%, Избирком №1 зафиксировал участие в выборах 43,08% жителей города.

В районах показатель явки незначительно отличается. По-прежнему лидером по количеству участников выборов является Волжск, где участки для голосования посетили 57,04% избирателей.

В адрес движения в защиту прав избирателей «Голос» к указанному времени поступило 30 сообщений из Марий Эл.

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Отметим, на прошлых парламентских выборах в 2011 году явка к 18:00 составляла 63,08%. Таким образом, в этом году избирательная активность ниже более чем на 16%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выборов депутатов Государственной думы VII созыва в Марий Эл работает 531 избирательный участок. 38 пунктов голосования в Йошкар-Оле оборудованы комплексами для электронного голосования. За избирательным процессом следят 2209 наблюдателей на 527 участках.