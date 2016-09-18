Владикавказ, 18 сентября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. К 18:00 18 сентября в Северной Осетии — Алании проголосовало 70,3% избирателей. По информации избиркома республики, за два часа до завершения выборов участки посетили и отдали свои голоса за различные политические силы 369 тыс. 86 жителей Северной Осетии, передает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В списках избирателей значились более 500 тысяч человек. На территории республики работали 347 избирательных участков по выборам депутатов Госдумы и представительных органов в пяти сельских районах. Борьбу за места в Госдуме вели 14 региональных отделений федеральных политических партий и семь кандидатов — одномандатников по Северо-Осетинскому одномандатному избирательному округу №25.

В единый день голосования парламент республики избрал и главу Северной Осетии. На эту должность президент России Владимир Путин предложил трех кандидатов, представленных политическими партиями. В результате тайного электронного голосования сроком на пять лет руководителем региона избран Вячеслав Битаров. Уточним, что в Северной Осетии не проводятся прямые выборы главы региона.

После 20.00 мск территориальные избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Кандидаты в депутаты и представители политических партий ждут предварительных результатов. Когда будут озвучены первые цифры, в избиркоме РСО-Алания не уточнили. На выборах 2011 года в Северной Осетии проголосовало 85% населения — 438 тысяч жителей.