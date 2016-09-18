Брянск, 18 сентября, 2016, 20:31 — ИА Регнум. По данным на 18:00 в Брянской области проголосовали на выборах в Госдуму РФ всего 45,6%, сообщили ИА REGNUM в избиркоме Брянской области. Всего на участки пришли примерно 450 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В одномандатном округе №77 явка составила 47,9%, в одномандатном округе №78 — 43,4%.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в России избираются депутаты Госдумы РФ. При этом, по многим регионам ЦФО видно, что явка явно будет меньше, чем на предыдущих выборах, которые состоялись в 2011 году. К примеру, в Брянской области тогда к 18:00 уже проголосовали более половины жителей, а именно 52%. Общая явка тогда составила почти 60%.