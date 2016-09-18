Москва, 18 сентября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Меньше всего шансов попасть в Госдуму РФ VII созыва есть у партий, созданных для оттягивания голосов у своих оппонентов, а также у партий либерального толка из-за пассивности их электората. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

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«Конечно, меньше всего шансов у представителей партий-спойлеров, которые выставлялись на выборы не столько для победы, сколько для того, чтобы оттянуть голоса у определенных политических сил, в частности «Гражданская сила», «Партия Роста», «ПАРНАС», который будет оттягивать голоса у более перспективного «Яблока». Также здесь мы можем взять «Коммунистов России», которые призваны оттягивать голоса у КПРФ. Такого рода партии, скорее всего, не пройдут ни по федеральной стороне, ни по одномандатным округам. Часть голосов оппонентов они заберут, на этом их миссия будет завершена. Просто получат пиар», — заявил Шатилов.

Он также отметил, что у либеральных партий не хватит электората, необходимого для продвижения в Госдуму. Большинство граждан, считает Шатилов, еще не превратилось в «обиженных» избирателей.

«Если брать идеологическую платформу, то, на мой взгляд, конечно, наименьшие шансы в партиях либерального толка, хотя у них есть свой электорат, который может в России достигать процентов 10, но другое дело, что этот электорат довольно пассивный, а общая конъюнктура не в их пользу. Когда страна находится под внешним давлением, но сохраняет управляемость и относительную экономическую и социальную стабильность, тут пока у них нет «обиженного» электората, который будет готов за них массово проголосовать», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в регионах РФ проходили выборы в Государственную Думу VII созыва, а также ряд кампаний по выборам в региональные парламенты и в органы местного самоуправления.

Результаты экзит-полла, проведённого ВЦИОМом 18 сентября, показывают, что «Единая Россия» набирает 44,7% голосов, ЛДПР — 15,3%, КПРФ — 14,9%, «Справедливая Россия» — 8,1%. 3,4% голосов может получить партия «Яблоко». Результат остальных партий — менее 3%.