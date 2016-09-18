Казань, 18 сентября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 18.00 на выборах в Государственную думу проголосовали 69,4% избирателей. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС «Выборы».

За народное счастье! (фрагмент)

Напомним, ЦИК Татарии на выборах в Госдуму ожидает явку не менее 70%. Об этом ранее заявлял журналистам глава Центризбиркома республики Экзам Губайдуллин. «Судя по той работе, которая сегодня проводится ЦИК республики, органами власти и муниципальными образованиями Татарстана по информированию населения, это дает нам возможность обеспечить хорошую явку. Я надеюсь, будет не менее 70%», — сказал в частности Губайдуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Госдуме РФ республику представляют 15 депутатов. В российский парламент VII созыва баллотируются 43 кандидата, в том числе один самовыдвиженец.

Напомним, по заказу ИА REGNUM независимое исследовательское агентство «Башкирова и партнёры» провело всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения относительно желания и готовности граждан прийти на выборы 18 сентября. По данным исследования на 1 сентября, явка на выборы ожидается в 32%.

Читайте также: Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября