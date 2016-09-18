Цхинвал, 18 сентября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Северная Осетия всегда может рассчитывать на поддержку Южной Осетии и лично президента республики, заявил сегодня, 18 октября, Леонид Тибилов на церемонии вступления в должность главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова.

Крепкие связи

Битаров сегодня официально был избран главой республики, за него проголосовало абсолютное большинство депутатов североосетинского парламента. На церемонии вступления в должность была приглашена и делегация Южной Осетии.

Тибилов поздравил Битарова с избранием, назвав это исторически важным событием. «Вы всегда можете рассчитывать на поддержку народа Южной Осетии, на мою личную поддержку. Мы — один народ, у нас одна судьба. А интеграционные связи наших республик сильны как никогда», — цитирует президента его пресс-секретарь Гана Яновская. Тибилов также подчеркнул, что утверждение на эту высокую должность — яркое доказательство доверия и уважения к Вячеславу Битарову. «Это высокая оценка труда, который Вы и Ваша команда проделали за небольшой срок в сложных и трудных экономических условиях. Вы проявили себя принципиальным руководителем, способным решать сложные вопросы, последовательно защищать интересы народа», — отметил он.

Тибилов добавил, что от главы республики люди ждут реального повышения качества жизни, стабильной работы и достойной зарплаты, качественной медицины и образования.

Он выразил уверенность, что вновь избранный глава Северной Осетии оправдает доверие представителей законодательной власти и жителей республики, проявит самые лучшие деловые и личные качества и достигнет главной цели руководителя региона — повышения уровня и качества жизни населения, социальной стабильности.