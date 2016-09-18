Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на выборах в Государственную Думу к 18:00 проголосовали 979 тыс. 124 человека. Об этом сообщила секретарь Городской избирательной комиссии Марина Жданова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Санкт-Петербурге

В 20:00 голосование, продолжавшееся с 8 часов утра, завершилось.

К 18:00 явка петербуржцев на участки по выборам депутатов федерального парламента составила 25,67%. Наибольшее число избирателей, пришедших на участки, зафиксировано в думском округе №212 — 26,7%. Наименьший показатель демонстрирует округ №211 — 24,31%.

На выборах депутатов городского Законодательного собрания к 18:00 проголосовали 970 тыс. 142 человека, или 25,45% избирателей. Самый низкий результат в округе №15 — 22,25%. В него включены муниципалитеты Красногвардейского, Фрунзенского и Невского районов («Волковское», «Невская застава», «Малая Охта» и №72). Самую высокую явку стабильно показывает округ №10, с 29,9% проголосовавших избирателей. Туда включены муниципалитеты Кронштадта, Зеленогорска, Сестрорецка, Белоострова, Комарово, Молодежного, Песочного, Репино, Лисьего Носа и других пригородных поселков.

Средняя явка по России на 18:00 составила около 40%.

На прошлых парламентских выборах в 2011 году в Петербурге к этому моменту за депутатов Законодательного Собрания проголосовали 34,45%, за депутатов Госдумы — 36,45%. В целом, на выборах в 2011 году явка в Петербурге составила около 55%.

Читайте также: Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября

За места в новом составе Госдумы соревнуются представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В одномандатных думских округах Петербурга на 8 мест претендует 92 кандидата.

За места в петербургском парламенте VI созыва по партспискам борются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия роста, ПАРНАС, «РОТ-фронт», а также самовыдвиженцы. Всего в зарегистрированных списках значится более 400 кандидатов, которые претендуют на 25 мандатов по единому избирательному округу. За 25 мест по одномандатным округам в Заксобрание сражаются еще 135 кандидатов.