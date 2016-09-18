Иваново, 18 сентября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Все избирательные участки в Ивановской области закрылись для избирателей в 20:00 18 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, начался подсчет голосов.

Dan Taylr Подсчёт голосов

По данным на 18:00 — а это последние известные данные — явка в регионе составила 32,36%: 34,14% по Ивановскому одномандатному округу, 30,61% — по Кинешемскому. Всего проголосовали 268 тыс. 692 человека.

18 сентября, в единый день голосования, в России выбирают депутатов Государственной думы седьмого созыва. Выборы впервые за много лет проходят по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по спискам партий (их 14), еще 225 — по одномандатным округам. В Ивановской области создано два таких округа, в них зарегистрировано 18 кандидатов.

На выборах в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 года явка в Ивановской области составила 52,9%, на 15:00 тогда проголосовали 35,61%.