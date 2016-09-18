Ростов-на-Дону, 18 сентября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Ростовской области на выборах-2016 явка избирателей заметно сократилась по сравнению с думскими выборами 2011 года. Так, по данным на 18:00, исполнили гражданский долг на Дону 39,52% человек, что на 10,7% ниже показателя пятилетней давности, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего же определились с выбором в регионе и поделились политическими взглядами 1 млн 283 тыс. 578 человек.

Напомним, что все избирательные участки в Ростовской области уже закрыты. В единый день голосования с 8:00 до 20:00 работали 2 тыс. 620 УИК. Жители региона участвовали в формировании состава Госдумы РФ седьмого созыва, доизбирали депутатов гордум, донского парламента и органов местного самоуправления. В течение дня безопасность волеизъявления граждан обеспечивали правоохранители, члены казачьих и народных дружин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за ходом голосования следили представители ОБСЕ, межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, а также почти 15,5 тыс. наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Не обошлось без скандалов. На участке №1958 в Ростове-на-Дону зафиксирована попытка вброса бюллетеней. Если данный факт будет подтвержден, то выборы на этом участке будут аннулированы.