Владикавказ, 18 сентября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Избранный сегодня, 18 сентября, парламентом РСО-Алания на должность главы республики Вячеслав Битаров принял отставку правительства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, министры и вице-премьеры в полном составе сложили свои полномочия. Занимаемые посты сохранили председатели комитетов и руководители управлений, которые не входят в состав кабинета министров.

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Отставка правительства произошла в соответствии с Конституцией РСО-Алания. Вячеслав Битаров попросил министров продолжить исполнять должностные обязанности до формирования нового состава правительства. Новые члены исполнительного органа власти Северной Осетии должны получить министерские портфели с учетом профессиональных данных, а не по другим каким-то критериям. К этому призвала сегодня Вячеслава Битарова председатель совета женщин республики, экс-спикер парламента Лариса Хабицова, выступая на церемонии вступления в должность главы РСО-Алания.

Как считают североосетинские эксперты, в новом составе, скорее всего, не будет людей с выговорами от Битарова, полученными за недостатки в работе. Также покинут свои кабинеты еще ряд министров. Не исключается, что в правительстве могут оказаться люди из команды бывшего главы региона Таймураза Мамсурова, а ныне сенатора.

Интрига сохраняется вокруг имени будущего премьер-министра. Эксперты пророчат на это место известных в республике политиков. Всплывает среди них и фамилия бывшего мэра Владикавказа Сергея Дзантиева, а также нынешнего руководителя главы администрации Вячеслава Битарова — Рустема Келехсаева, человека из прежней команды. Ожидается, что через две недели начнется формирование кабинета министров РСО-Алания.

Сегодня Вячеслав Битаров был избран парламентом главой республики. За него проголосовали 56 из 61 депутата, присутствующих в зале заседания высшего законодательного органа власти региона. Всего в региональном парламенте насчитывается 70 парламентариев.