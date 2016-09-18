В Курской области закрылись избирательные участки
Курск, 18 сентября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Курской области на выборах в Госдуму 18 сентября к 18:00 проголосовало 39% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК России.
По области работало 1160 избирательных участков. Проголосовать могли более 940 тысяч человек.
В Курской области прошли выборы в Государственную думу и областную думу. На выборах в Госдуму в Курской области сформировано два округа: в округе №109 избирались 10 кандидатов, в округе №110 — 12 кандидатов. На прошлых выборах в Госдуму, в 2011 году, к 18:00 проголосовала почти половина зарегистрированных в регионе избирателей.
Также куряне избирали 45 депутатов облдумы: 23 — по одномандатным избирательным округам, 22 — по единому избирательному округу. В выборах принимали участие всего 432 кандидата: 323 — от пяти политических партий по единому избирательному округу, 109 кандидатов — от семи политических партий и самовыдвиженцы.