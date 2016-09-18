Курск, 18 сентября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Курской области на выборах в Госдуму 18 сентября к 18:00 проголосовало 39% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК России.

ИА REGNUM Помещение для голосования

По области работало 1160 избирательных участков. Проголосовать могли более 940 тысяч человек.

В Курской области прошли выборы в Государственную думу и областную думу. На выборах в Госдуму в Курской области сформировано два округа: в округе №109 избирались 10 кандидатов, в округе №110 — 12 кандидатов. На прошлых выборах в Госдуму, в 2011 году, к 18:00 проголосовала почти половина зарегистрированных в регионе избирателей.

Также куряне избирали 45 депутатов облдумы: 23 — по одномандатным избирательным округам, 22 — по единому избирательному округу. В выборах принимали участие всего 432 кандидата: 323 — от пяти политических партий по единому избирательному округу, 109 кандидатов — от семи политических партий и самовыдвиженцы.