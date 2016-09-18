Великий Новгород, 18 сентября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. В Новгородской области в 20:00 закрылись все 544 участка для голосования. Таким образом, в регионе завершились выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва, Новгородской областной думы шестого созыва и муниципальные выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Великом Новгороде выбирали депутата городской думы по одномандатному округу №14. Кроме того, в Валдайском, Мошенском и Окуловском районах проводились повторные и дополнительные выборы депутатов сельских поселений.

Также в регионе прошли выборы глав трёх сельских поселений: в Окуловском районе — Березовикского, в Солецком — Выбитского, в Чудовском — Трегубовского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 18:00 на выборы пришли 176,5 тысяч человек. Явка избирателей на участки составила 34,73% — на 15% меньше, чем на парламентских выборах 2011 года.